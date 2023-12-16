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В Ингушетии ищут потерявшегося в лесу мужчину

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Сотрудники МЧС по  по региону ищут местного жителя, заблудившегося сегодня, 16 декабря, в лесном массиве во время сбора ягод, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«В 18:45 мск 16 декабря в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился местный житель 1989 года рождения, который выехал в лесной массив для сбора ягод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент идут поиски пропавшего.

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