В Ингушетии ищут потерявшегося в лесу мужчину

«В 18:45 мск 16 декабря в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился местный житель 1989 года рождения, который выехал в лесной массив для сбора ягод», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент идут поиски пропавшего.