В Ингушетии ищут потерявшегося в лесу мужчину
Сотрудники МЧС по по региону ищут местного жителя, заблудившегося сегодня, 16 декабря, в лесном массиве во время сбора ягод, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«В 18:45 мск 16 декабря в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи сельского поселения Сурхахи Назрановского района заблудился местный житель 1989 года рождения, который выехал в лесной массив для сбора ягод», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент идут поиски пропавшего.