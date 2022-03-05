В Ингушетии из-за хлопка газа пострадала женщина

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике в 18:19 мск. По прибытии на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания.

Пострадавшая, с ожогами средней степени тяжести, доставлена в приемное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в городе Назрани.