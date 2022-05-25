В Ингушетии избили осужденных в ходе конфликта из-за пользования гаджетами в рабочее время
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента с нанесением побоев двум осужденным к принудительным работам на агропредприятии в Малгобекском районе, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.
«В ходе выезда выяснилось, что у ранее судимых 43-летней женщины, молодого человека 1988 года рождения, а также 36-летнего мужчины, отбывающих наказание в виде принудительных работ на агропредприятии, возник конфликт в рабочее время с руководством и службой безопасности. Причиной послужило пользование осужденными мобильными телефонами на производстве», — сказал собеседник издания.
По его словам, при потасовке с применением силы мобильники у осужденных отобрали и вернули по окончании рабочего дня.
В результате инцидента в больницу с синяками попали два человека. После оказания медпомощи их отпустили. Сейчас устанавливаются истинные причины происшествия, проводится проверка.