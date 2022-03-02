Реконструкция

В Ингушетии к 30-летию республики откроют реконструированный памятник первому Герою России

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Администрация международного аэропорта «Магас» приступила к реконструкции памятника первому Герою России, начальнику Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС Суламбеку Осанову в Сунже, сообщили газете «Ингушетия» в станции воздушного транспорта.

«4 июня 2012 года перед привокзальной площадью аэропорта «Магас» имени первого Героя России Суламбека Осканова на постаменте установлена модель самолета МиГ-29. Внешний вид постамента желает оставлять лучшего», — сказал представитель аэропорта.

Как отметил собеседник издания, администрация неоднократно проводила реставрационные работы и косметический ремонт по укреплению плит, но должного эффекта это не дало.

Причиной такого состояния стало применение некачественных материалов при строительстве постамента, бетон крошится под влиянием внешних природных факторов. Из-за этого плиты отходят от стен.

Для укрепления облицовочного материала и придания эстетического вида сооружению планируется провести реконструкцию с проведением гидроизоляционных работ. Уже частично демонтированы плиты для исследования основания бетонного сооружения.

Реконструкцию завершат ко Дню Ингушетии.

Напомним, памятник уроженцу республики, первому Герою России Осканову был открыт 4 июня 2012 года в рамках празднования 20-летия Ингушетии в аэропорту «Магас» с участием легендарной группы высшего пилотажа «Соколы России».

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