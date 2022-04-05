В Ингушетии к 30-летию республики выберут лучшего эколога

0

Минприроды Ингушетии объявил о старте конкурса «Лучший эколог», приуроченного к 30-летию возрождения республики, сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

«Конкурс уже стартовал и продлится до 30 мая 2022 года. В нем могут принять участие руководители и специалисты в области охраны окружающей среды, имеющие стаж работы в указанной области не менее 3 лет, высшее или дополнительное образование», — говорится в сообщении.

Экологам, принимающим участие, необходимо заполнить анкету участника и направить ее до 20 апреля 2022 года на адрес электронной почты kom. expert@mail. ru.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта министерства, прочитав положение конкурса «Лучший эколог». Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией.

Цель конкурса — повышение престижа профессии эколог, актуализация ее социальной значимости. Организатором конкурса выступает Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия.

По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: +7 (8734) 55-11-20.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Россети Северный Кавказ» сделают надёжнее электроснабжение 150 тысяч жителей и 120 СЗО в Ингушетии
Этнограф Зейнеп Дзарахова передала в дар краеведческому музею Ингушетии буклет о генерале Нальгиеве
В Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева наградили лучших сотрудников учреждения
Ингушетия намерена принять участие в 31-й агропромышленной выставке и ярмарке «АгроРусь»
В Сунженском районе Ингушетии работает «горячая линия» по контролю над ценами
Население Назрановского района Ингушетии приглашают на диспансеризацию
В Ингушетии приступили к весенним дорожным работам в рамках нацпроекта
Дорожники провели в Магасе ямочный ремонт и заменили старые общественные остановки
В Сунже прошел субботник по очистке городского парка
В Магасе на улице 65 лет Победы начали укладку финального слоя асфальта
В Карабулаке Ингушетии начали благоустройство общественных территорий

Главное

Яндекс.Метрика

 