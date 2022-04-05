В Ингушетии к 30-летию республики выберут лучшего эколога

«Конкурс уже стартовал и продлится до 30 мая 2022 года. В нем могут принять участие руководители и специалисты в области охраны окружающей среды, имеющие стаж работы в указанной области не менее 3 лет, высшее или дополнительное образование», — говорится в сообщении.

Экологам, принимающим участие, необходимо заполнить анкету участника и направить ее до 20 апреля 2022 года на адрес электронной почты kom. expert@mail. ru.

Подать заявку для участия можно с помощью официального сайта министерства, прочитав положение конкурса «Лучший эколог». Там же можно ознакомиться с условиями участия и подробной информацией.

Цель конкурса — повышение престижа профессии эколог, актуализация ее социальной значимости. Организатором конкурса выступает Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия.

По всем возникшим вопросам обращаться по телефону: +7 (8734) 55-11-20.