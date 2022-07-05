В Ингушетии к 5 годам в колонии-поселении приговорили виновника ДТП с четырьмя погибшими

Судом установлено, что 10 ноября 2017 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Мерседес Бенц G 55 AMG», двигаясь по автомобильной дороге «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» от ФАД «Кавказ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-21099. В результате действий подсудимого погибло 4 пассажира отечественной автомашины в возрасте от 17 до 22 лет, а водителю причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.