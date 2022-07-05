Приговор

В Ингушетии к 5 годам в колонии-поселении приговорили виновника ДТП с четырьмя погибшими

0

Малгобекским городским судом Ингушетии вынесен приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Судом установлено, что 10 ноября 2017 года мужчина, управляя технически исправным автомобилем «Мерседес Бенц G 55 AMG», двигаясь по автомобильной дороге «Назрань — Малгобек — Нижний Курп — Терек» от ФАД «Кавказ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-21099. В результате действий подсудимого погибло 4 пассажира отечественной автомашины в возрасте от 17 до 22 лет, а водителю причинен тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за две недели огнеборцы 11 раз привлекались на тушение пожаров
Ингушскую молодежь приглашают в «Школу социального проектирования»
Директор Ингушского НИИ представляет республику на конференции по сохранению языков коренных народов
Выманивший у жительницы Ингушетии 10 тыс. рублей мошенник обнаружен в Дагестане
Школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения программированию
Ингушские тхэквондисты успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Нальчике
Летний читальный зал НБ Ингушетии приглашает жителей Карабулака на свои мероприятия
Культурно-технический центр проведет в Назрани концерт к 98-ой годовщине государственности Ингушетии
ЦУР Ингушетии будет направлять судебным приставам поступающие в систему мониторинга обращения
Воспитанники клуба «Магас Боксинг» из Ингушетии завоевали 6 медалей на турнире в Ессентуках
Сборная Ингушетии заняла четвертое место на соревнованиях кубок академии регби «Юг-2022»

Главное

Яндекс.Метрика

 