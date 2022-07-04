В Ингушетии к празднику Курбан-байрам на ярмарках можно будет приобрести жертвенных животных

По информации министра сельского хозяйства и продовольствия Магамеда Гагиева, на ярмарках будут организованы загоны для продажи КРС и МРС. Также будут созданы места для утилизации отходов забоя животных и образована оперативная группа из числа сотрудников аграрного ведомства и администраций городов и районов, которая будет заниматься мониторингом и контролем ситуации, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

«Минсельхозом совместно с АККОРИ доведена информация до сельхозтоваропроизводителей о необходимости обеспечения населения мелким и крупным рогатым скотом в необходимом объеме по ценам ниже рыночных. Фермеры в состоянии полностью обеспечить потребности населения», — отметил министр.

Поголовье будет реализовываться на сельскохозяйственных рынках и специальных местах, которые будут отведены администрациями районов и городов.

Администрацией города Магаса в период праздничных дней запланирована сельскохозяйственная ярмарка на территории торгового центра «Сделано в Ингушетии» по улице 65 лет Победы.

На территории города Карабулака по улице Промысловая за железнодорожным переездом, в пункте убоя животных ООО «Прогресс» будут организованы места для продажи крупного и мелкого рогатого скота.

В городе Малгобеке ярмарки будут проходить по нескольким адресам: на улице Промышленная в районе бывшего рынка ОАО «Изобилие», на улице Физкультурная и площади перед аллеей имени Гейдара Алиева.

В Малгобекском районе сельскохозяйственные ярмарки, приуроченные к мусульманскому празднику Курбан-байрам, пройдут во всех крупных населенных пунктах района:

Верхние Ачалуки — улица Бекова,12 а, рядом с магазином «Минимаркет»;

Средние Ачалуки — улица Цечоева, в районе рынка «Родничок»;

Нижние Ачалуки — улица Шоссейная, напротив дома номер 6;

Зязиков-Юрт и Новый Редант — на территории рынка «Беркат»;

Инарки — улица Укурова, напротив администрации села;

Сагопши — улица Осканова, в районе АЗС «Алхаст»;

Пседах — улица Фрунзе, на окраине между селениями Пседах и Сагопши.

Кроме того, администрация Малгобекского района готова в период проведения ярмарки предоставить необходимое количество мест для осуществления торговли крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся животноводством, садоводством, огородничеством, на территории МУП «Оптово-розничная ярмарка выходного дня», расположенном Зязиков-Юрте.