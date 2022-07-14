В Ингушетии к условному сроку приговорили жителя Северной Осетии за мошенничество

Судом установлено, что злоумышленник, в феврале 2022 этого года, используя мобильный телефон, посредством размещения объявления на интернет-сайте бесплатных объявлений, оставил заведомо ложные сведения о продаже автозапчастей, при этом не располагая ими.

Введенный в заблуждение житель Ингушетии перечислил на его банковский счет 14 тыс. рублей. Похищенными деньгами мошенник распорядился по своему усмотрению.

Не получив свой заказ, обманутый мужчина обратился в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Приговором Сунженского районного суда республики с учетом возмещения причиненного ущерба потерпевшему, наличия на иждивении двух малолетних детей, мошеннику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.