Учения

В Ингушетии ликвидировали последствия условного паводка

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В рамках всероссийских командно-штабных учений, которые проходят в регионах 12-14 апреля, в Ингушетии ликвидировали последствия условного паводка, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что второй этап стартовал в 6 часов утра. По легенде в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях чрезвычайного ведомства поступило сообщение о том, что в результате таяния снега в горных районах и выпадения обильных осадков, произошел подъем уровня реки «Сунжа». По предварительной информации в зону подтопления попали 169 частных домовладений, 856 человек, в том числе 185 детей, 5 трансформаторных подстанций, один автомобильный мост, 2 социально значимых объекта.

Организованы и проведены следующие практические мероприятия: в зоне ЧС создана достаточная группировка сил и средств в составе 424 человека и 113 единиц техники, проверена готовность администрации муниципалитета провести аварийно-спасательные и другие неотложные работы, а также подготовка пунктов временного размещения, организация вопросов обеспечения питания, морально-психологическое обеспечения и других вопросов оказания помощи потерпевшим

На данном этапе учений, организована работа межведомственных оперативных штабов. Проводятся практические действия, в ходе которых отрабатываются вопросы по организации реагирования органов управления, сил и средств РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера.

Напомним, согласно замыслу, учения реализуются в три этапа: в первый день все силы приведены в готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные ситуации, во второй — отрабатываются вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, а в третий — оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары.

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