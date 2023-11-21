В Ингушетии мецената наградили за помощь семьям погибших правоохранителей

Мурада Цицкиева навестил заместитель председателя общественной организации полковник милиции в отставке Муса Газгиреев, который поблагодарил мецената и вручил ему памятную медаль министерства внутренних дел «300 лет российской полиции».

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере, отметили в пресс-службе МВД по республике.