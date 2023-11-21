Экология

В Ингушетии минимальный показатель промышленных отходов среди регионов России

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По данным аналитической службы сети FinExpertiza, в Ингушетии минимальный показатель промышленных отходов среди регионов России, сообщает пресс-служба Минприроды республики.

В первую десятку субъектов Федерации также вошли Кабардино-Балкария, Дагестан и Чечня.

В республике объем промышленных отходов в 2022 году составил всего 0,01 млн тонн. В Кабардино-Балкарии, которая находится на третьей позиции рейтинга, произведено 0,06 млн тонн отходов. На шестом месте расположился Дагестан (0,17 млн), а на десятом — Чечня (0,36 млн тонн).

Российские предприятия всего сгенерировали в прошлом году 9 млрд тонн отходов, что на 6,7%, или почти на 600 млн тонн, превышает показатель 2021 года.

Напомним, что в рейтинге общественной организация «Зеленый патруль» по итогам 2022 года Ингушетия находится на 23-й позиции по России и на третьем месте в СКФО. Республика в минувшем году достигла всех целевых показателей по федеральным проектам «Чистая страна», «Комплексная система обращения с ТКО», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение лесов».

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