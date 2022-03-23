В Ингушетии модернизируют коммунальную инфраструктуру по госпрограмме

Финансирование программы планируется начать с 1 июля 2022 года. На эти цели направят на 2022 год — 1,27 млрд рублей, на 2023 год — 2,5 млрд рублей, и на 2024 год — более 3,6 млрд рублей.

Согласно документу, правительство РФ профинансирует расходы региональных бюджетов на компенсацию ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов после того, как будут установлены тарифы на коммунальные услуги на уровне ниже экономически обоснованного. Такой подход является частью утвержденных региональных программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ.

Компенсация расходов предусмотрена в рамках госпрограммы по развитию Северного Кавказа на 2022-2024 годы. Полученные средства могут быть направлены ресурсоснабжающими организациями на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ранее сообщал, что новые задачи, поставленные перед регионом в связи с началом реализации программы устойчивого развития предприятий энергетики и ЖКХ, требуют переформатизации работы в этой сфере.

По его словам, субсидирование коммунальных тарифов из федерального бюджета позволит регионам повысить платежную дисциплину, планово решать вопросы, связанные с износом коммунальных сетей, компенсировать малоимущим семьям расходы на коммунальные платежи и многое другое.