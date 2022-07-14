В Ингушетии на Альтиевском водозаборе модернизировали насосное оборудование

«На прошедшей неделе на Альтиевском водозаборе установили 2 скважинных насоса, таким образом, увеличена добыча воды на первом водоподъеме. Дополнительно там же ведутся работы по установке более мощного площадочного насоса для повышения подачи воды в разводящие сети Назрановского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также установлен новый погружной насос на территории рыночного комплекса «Фабричный» в Назрани, что позволило решить проблему отсутствия воды на верхних этажах многоквартирных домов по проспекту Базоркина.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в конце 2021 года ГУП «НПО «Геопроект», планируется построить 10 новых скважин, насосную станцию и напорно-канализационный коллектор для отвода хозяйственно-бытовых отходов. Лимит средств, выделенных до 2023 года, составляет 426 млн руб. Строительство объекта разбито на два этапа.