Водоснабжение

В Ингушетии на Альтиевском водозаборе модернизировали насосное оборудование

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На Альтиевском водозаборе в Ингушетии установили два новых скважинных насоса для подачи воды в проблемные населенные пункты Назрановского района, сообщается в Telegram-канале
регионального правительства.

«На прошедшей неделе на Альтиевском водозаборе установили 2 скважинных насоса, таким образом, увеличена добыча воды на первом водоподъеме. Дополнительно там же ведутся работы по установке более мощного площадочного насоса для повышения подачи воды в разводящие сети Назрановского района», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также установлен новый погружной насос на территории рыночного комплекса «Фабричный» в Назрани, что позволило решить проблему отсутствия воды на верхних этажах многоквартирных домов по проспекту Базоркина.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что согласно проектно-сметной документации, которая была разработана в конце 2021 года ГУП «НПО «Геопроект», планируется построить 10 новых скважин, насосную станцию и напорно-канализационный коллектор для отвода хозяйственно-бытовых отходов. Лимит средств, выделенных до 2023 года, составляет 426 млн руб. Строительство объекта разбито на два этапа.

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