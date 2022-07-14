В Ингушетии начали подготовку к осенне-зимнему периоду

«Сейчас идет подготовка снегоуборочной техники, котельных центрального теплоснабжения, водопроводных сетей, МКД, заготовка соляно-песчаной смеси. Ресурсоснабжающими организациями ведется деятельность по ревизии линий газоснабжения и электроснабжения, обрубке деревьев вблизи ЛЭП», — сказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Умар Султыгов.

По его словам, в республике также запущена Единая система мониторинга аварий на объектах ЖКХ, функционирует и Единая диспетчерская дежурная служба (ЕДДС) по номеру «112».