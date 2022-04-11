В Ингушетии начали сдавать экзамены в резервные дни досрочного этапа ЕГЭ

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В Ингушетии, как и по всей стране, стартовали резервные дни досрочного этапа единого государственного экзамена.

Участники сдают ЕГЭ по химии, литературе, истории, устной части английского языка. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в республике на сдачу экзамена по химии заявлено 8 участников, по истории — 20, по литературе — 1, по английскому языку — 2.

Экзамен проходит в ППЭ № 406, развернутом в школе № 6 города Назрани. Продолжительность экзамена по химии составляет 3 часа 30 минут, по истории — 3 часа, по литературе — 3 часа 55 минут.

Напомним, в резервные сроки сдают экзамены участники, которые пропустили или не завершили сдачу экзамена по уважительной причине, подтвержденной документально, в основной день проведения ЕГЭ. А также те, у кого совпали даты проведения экзаменов по выбранным предметам в основные дни досрочного периода.
Отмечается, что следующий экзамен пройдет 13 апреля. В этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по иностранным языкам, информатике и ИКТ, физике, обществознанию и биологии.

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