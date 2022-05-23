В Ингушетии начальник территориального Управления Росгвардии провел прием граждан

Обратившихся интересовали вопросы поступления на службу в войска национальной гвардии, а также социальных гарантий для сотрудников и военнослужащих ведомства. Руководитель территориального управления Росгвардии разъяснил порядок поступления на службу и рассказал об основных требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Полковник полиции Буружев ответил на все поступившие вопросы, провел беседы со всеми кандидатами на службу и дал поручения соответствующим службам.