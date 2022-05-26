В Ингушетии начался основной период ЕГЭ

Как сообщила пресс-служба образовательного ведомства региона, в республике на сдачу этих предметов заявлено 922 участника, из них с ограниченными возможностями здоровья — 127 человек, выпускников средних профессиональных организаций — 26. Все остальные — выпускники текущего года. ЕГЭ по химии сдают 736 участников, по географии — 22, по литературе — 164.

«Республика полностью готова к проведению экзамена, в том числе и технически — с прошлого года регион перешел на технологию доставки экзаменационных материалов по интернету, печати полного комплекта ЭМ и сканирования в аудиториях ППЭ. Все пункты оснащены высокопроизводительными принтерами, автоматизированными рабочими местами и сканерами», — отметила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова.

По словам выпускницы Азы Хамхоевой, к экзамену по литературе она подошла основательно, девушка планирует стать филологом.

Напомним, следующий экзамен пройдет 31 мая. В этот день выпускники будут писать первый обязательный экзамен по русскому языку. Основной экзаменационный период в 2022 году продлится с 26 мая по 2 июля.

В Министерстве образования и науки республики работает номер горячей линии по вопросам ЕГЭ (8 8732 22-25-73), по которому выпускники и родители могут получить консультацию по проведению Государственной итоговой аттестации в регионе.