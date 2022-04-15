Прием граждан

В Ингушетии начинает работу общественная приемная гендиректора «Россети Северный Кавказ»

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Сегодня, 15 апреля, в регионах СКФО, в том числе и Ингушетии, начинает работу общественная приемная генерального директора «Россети Северный Кавказ», сообщает пресс-служба компании.

Новая площадка для связи с потребителями — еще один шаг к повышению открытости и прозрачности деятельности энергокомпании, дополнительная гарантия качественной реакции на запросы жителей Северного Кавказа.

В числе задач общественной приемной — регистрация и рассмотрение обращений, предложений, отзывов и запросов от потребителей, а также оперативная помощь в решении проблемных вопросов, связанных с энергоснабжением. Исходя из анализа поступившей от потребителей информации, эксперты компании сформируют перечень наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят жителей регионов. В дальнейшем общественное мнение будут учитывать при подготовке и реализации программ развития электросетевого комплекса.

Как отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко, такой вид обратной связи поможет энергетикам своевременно выявлять «болевые точки» и оперативно реагировать на проблемные ситуации.

Отделения общественной приемной работают на базе региональных филиалов энергокомпании ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Информация с контактами общественной приемной генерального директора «Россети Северный Кавказ» в регионах операционной деятельности доступна на официальном сайте энергокомпании.

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