В Ингушетии начнут производить отечественные очистные сооружения

В мероприятии принял участие Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, являющийся инициатором идеи привлечения масштабного производства очистительных систем в регионе.

«Реконструкция очистных сооружений и экологическая реабилитация рек, водоемов республики изначально были важнейшей нашей целью. Мы должны максимально эффективно использовать возможности, которые дает реализация нацпроекта «Экология». Открытие предприятия имеет огромное значение для экологического благополучия Ингушетии», — отметил руководитель субъекта при запуске проекта.

По его словам, технические средства очистки разного размера и мощности крайне необходимы в государственном и частном секторе, в учебных заведениях, больницах, предприятиях, в жилом сегменте муниципальных образований.

«В настоящее время, как известно, идет работа по созданию в городе Карабулаке завода по производству очистных сооружений. Его продукция, безусловно, найдет свое применение не только в Ингушетии, но и в других регионах СКФО», — добавил Калиматов.

Региональный представитель по продвижению продукции от ООО «Российские очистные сооружения» Борис Григорьев провел для руководителя субъекта экскурсию и ознакомил с изделиями, а также поблагодарил за помощь в реализации идеи строительства завода.

«Полгода назад у нас прошла первая встреча по обсуждению проекта, а сейчас уже здесь стоят очистные сооружения, собранные местными ребятами — и это только начало. Мы планируем производить практически весь спектр видов очистных систем и оказывать полный комплекс услуг, связанных с их установкой, согласованием с государственными органами и сервисным обслуживанием», — заявил Григорьев.

Стоит отметить, что объект в Экажево — лишь первый этап внедрения производства. Здесь уже сформирован кадровый резерв, на начальном этапе он состоит из 20 человек. Для их подготовки в республику прибыли специалисты из Москвы, которые в течение месяца будут обучать рабочих полному циклу монтажа конструкций. Сырье при этом поставляется напрямую из центра производственного аппарата.

Вместе с тем компанией завершается работа по формированию пакета документов для подачи в Минэкономразвития Ингушетии. В рамках данной работы планируется отведение земельного участка из состава промышленно-инвестиционной площадки города Карабулака площадью 5 га для строительства завода по производству очистных сооружений, который также будет включать помимо сборочного цеха выставочный павильон.

Стоимость проекта — 50 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 80. Общая сумма налоговых поступлений за прогнозный период 2022-2031 гг. составит 179,4 млн руб.