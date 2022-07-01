В Ингушетии наградили лучшего выпускника военной академии воздушно-космической обороны России

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Лучшего выпускника Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова подполковника Магомеда Евлоева наградили медалью за многолетний труд и в связи с 30-летием образования Ингушетии, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Недавно Магомед Евлоев был приглашен на встречу с Президентом России Владимиром Путиным. У Евлоева несколько высших образований, он также является мастером спорта по боевому самбо. Помимо академии имени Жукова, он закончил Тверское суворовское военное училище, Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники, Тверской технический государственный университет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евлоев прошел службу от должности командира взвода до командира отдельного батальона. В данное время распределен начальником штаба полка в Архангельске.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Магасе поздравили 17 ингушских офицеров с окончанием военных вузов и академии. Их наградили медалями за добросовестную службу и в связи с 30-летием образования Ингушетии.

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