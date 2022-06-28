Награждение

В Ингушетии наградили отличившихся сотрудников регионального казначейства

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В Магасе отличившимся работникам регионального УФК по республике вручили государственные награды в связи с 25-летием со дня образования регионального казначейства, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В этом году награды были приурочены сразу к трем знаковым событиям: 30-летию образования республики, 25-летию со дня образования казначейства Ингушетии, а также к предстоящему празднованию 30-летия со дня образования Федерального казначейства. Государственные награды и медали получили более 30 сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

Председатель правительства республики Владимир Сластенин поблагодарил работников за добросовестный труд, отметив эффективную работу на благо финансовой системы региона.

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