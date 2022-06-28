В Ингушетии наградили отличившихся сотрудников регионального казначейства

«В этом году награды были приурочены сразу к трем знаковым событиям: 30-летию образования республики, 25-летию со дня образования казначейства Ингушетии, а также к предстоящему празднованию 30-летия со дня образования Федерального казначейства. Государственные награды и медали получили более 30 сотрудников ведомства», — говорится в сообщении.

Председатель правительства республики Владимир Сластенин поблагодарил работников за добросовестный труд, отметив эффективную работу на благо финансовой системы региона.