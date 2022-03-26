В Ингушетии намерены досрочно завершить строительство насосной станции и водопровода

Об этом было сообщено на еженедельном заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера России Марата Хуснуллина с участием председателя правительства республики Владимира Сластенина.

Отмечалось, что в регионе ведется активная работа по реализации таких проектов, как «Чистая вода», «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные качественные дороги», «Стимул», «Сейсмика» и других.

По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» отобраны 22 общественные территории. «В данное время контракт заключен по одной территории, по 7 объектам — завершены процедуры приема заявок, договоры будут подписаны 28 марта, контрактация остальных 14 будет завершена до 1 апреля», — отметил Сластенин.

Он добавил, что проект будет полностью реализован до 1 декабря текущего года.

Своевременное завершение запланировано и по проекту «Сейсмика», в рамках которого ведется строительство школы на 320 мест в сельском поселении Сурхахи Назрановского района. Прогнозируемое открытие школы — в декабре 2023 года.

До 1 июля 2022 года будут реализованы 13 объектов автомобильных дорог и мостовое сооружение в городе Сунже по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Одновременно будет проводится ремонт автомобильной дороги «Трасса «Кавказ» — Экажево-Сурхахи» протяженностью 6.9 км по ведомственной целевой программе «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Заключить контракт планируется до 10 апреля, срок реализации самого проекта — до 1 октября 2022 года.

Наряду с перечисленными программами, в республике осуществляется устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Для Ингушетии по программе переселения граждан на 2022 год установлены следующие параметры — расселение 100 человек и 1 940 кв. м жилья.

Учитывая увеличение лимитов средств фонда ЖКХ для региона и повышения стоимости одного квадратного метра жилья, в программу были внесены корректировки.

«В этом году предусмотрено расселение 198 жителей и 2 171,52 кв. м, что больше планового значения. Сегодня по этому федеральному проекту мы достигли все показатели и перевыполнили план на 19% нарастающим итогом с 2019 года. Перевыполнить проект мы намерены и в этот раз», — цитирует Сластенина пресс-служба Главы и правительства республики.