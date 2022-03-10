В Ингушетии намерены консервировать почву для будущих нужд

«Минприроды предложено организовать работу по определению земельного участка для хранения плодородного слоя почвы, снимаемого при проведении строительных работ в рамках строительства школ, детских садов, дорог и др. При существующей практике почва, снимаемая при проведении строительства, перемешивается с иными грунтами и теряет свои свойства», — сказал собеседник.

По его словам, создание почвохранилища позволит использовать плодородную почву при рекультивации и благоустройстве земельных участков.

Власти Ингушетии планируют открыть восемь новых школ в рамках нацпроекта «Образование» в 2022 году, что позволит создать более 5,5 тыс. дополнительных ученических мест. В рамках проекта «Демография» в регионе ведется строительство девяти детских садов на 1950 мест. С начала года уже ввели в эксплуатацию 15 детсадов на 3200 детей.