В Ингушетии намерены пробурить первые горизонтальные нефтяные скважины

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Компания «Центргеко Холдинг» намерена пробурить первые нефтяные скважины с горизонтальным окончанием на западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения в Ингушетии, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«В этом году компанией «Центргеко Холдинг», в которую с марта прошлого года входит «Ингушнефть», была закуплена буровая установка, с помощью которой планируется пробурить первые скважины с горизонтальным окончанием на Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения», — говорится в сообщении.

«Мы намерены вовлечь в процесс бурения не только свой персонал, но и специалистов из числа местных жителей с профильным образованием и наличием опыта работы в проектах крупных буровых компаний на караган-чокракских отложениях», — процитировали в пресс-службе исполнительного директора «Ингушнефти» Умара Балаева.

Отмечается, что также для увеличения добычи в компании разработан план по переводу скважин на механизированную добычу с использованием электроцентробежного насоса, запланировано привлечение сторонней организации по капремонту скважин для выполнения сложных внутрискважинных работ.

На сегодняшний день добыча углеводородного сырья в Ингушетии осуществляется на пяти месторождениях: Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском, Заманкульском, Серноводском, Алханчуртском.

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