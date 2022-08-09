В Ингушетии намерены пробурить первые горизонтальные нефтяные скважины

«В этом году компанией «Центргеко Холдинг», в которую с марта прошлого года входит «Ингушнефть», была закуплена буровая установка, с помощью которой планируется пробурить первые скважины с горизонтальным окончанием на Западном лицензионном участке Малгобек-Вознесенского месторождения», — говорится в сообщении.

«Мы намерены вовлечь в процесс бурения не только свой персонал, но и специалистов из числа местных жителей с профильным образованием и наличием опыта работы в проектах крупных буровых компаний на караган-чокракских отложениях», — процитировали в пресс-службе исполнительного директора «Ингушнефти» Умара Балаева.

Отмечается, что также для увеличения добычи в компании разработан план по переводу скважин на механизированную добычу с использованием электроцентробежного насоса, запланировано привлечение сторонней организации по капремонту скважин для выполнения сложных внутрискважинных работ.

На сегодняшний день добыча углеводородного сырья в Ингушетии осуществляется на пяти месторождениях: Малгобек-Вознесенском, Карабулак-Ачалукском, Заманкульском, Серноводском, Алханчуртском.