В Ингушетии напомнили об ужесточении правил получения разрешения на владение оружием

Отмечается, что для получения оружия россияне должны будут пройти медицинское освидетельствование в государственных или муниципальных медицинских учреждениях, а не в частных. Кроме того, необходимые справки об отсутствии противопоказаний стали электронными. Справки на руки не выдаются. Они вбиваются в медицинские информационные системы, связанные с разрешительными системами Росгвардии. Таким образом, Росгвардия сможет в режиме реального времени проверять факт прохождения гражданином освидетельствования.

Кроме того, если медицинская организация во время планового медосмотра или лечения какого-либо заболевания обнаружит у владельца оружия противопоказания к такому владению, то она сможет аннулировать заключение, которое ранее позволило человеку владеть оружием. Приказ об этом подписан Минздравом.