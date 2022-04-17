В Ингушетии нашли обломки советского самолета времен Второй мировой войны

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В рамках работы межрегиональной полевой экспедиции в Малгобекском районе Ингушетии поисковики нашли обломки советского самолета, сбитого немецко-фашистскими зенитчиками в сентябре 1942 года, сообщил руководитель регионального отделения движения «Поисковое движение России» Беслан Дзейтов.

«Пятый день работы в Ингушетии межрегиональной полевой экспедиции участников поискового движения был посвящен поиску останков самолета летчика-истребителя В. И. Тарабана — пилота 805-го штурмового авиационного полка. Самолет старшего сержанта Василия Евгеньевича Тарабана был подбит немецко-фашистскими зенитчиками 30 сентября 1942 года в ходе Малгобекской оборонительной операции», — сказал Беслан Дзейтов.

По его словам, удалось выяснить, что летчик подбитого самолёта сумел покинуть горящую машину и приземлился в лесном массиве.

«Военнослужащие, дислоцировавшиеся на тот момент в Сагопшах, поспешили к нему на помощь. Летчик был ранен, и его увезли в госпиталь. Нам удалось найти место падения самолета и фрагменты боевой машины. Теперь на этом месте будет установлен памятный знак. В наших планах — создание экскурсионно-патриотического маршрута от местной сельской школы до места падения самолета. Подрастающее поколение должно знать о подвигах героев военного лихолетья», —добавил Дзейтов.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Полевой лагерь поисковых отрядов СКФО» проходит в Ингушетии в рамках реализации проекта «Историческая память» регионального отделения партии «Единая Россия».

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