В Ингушетии назначен новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии
Министром природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен Ахметхан Шадиев, ранее занимавший должность замминистра в этом же ведомстве, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды республики.
«Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Ахметхан Шадиев», — сказал собеседник.
Ранее, с мая 2020 года, должность министра природных ресурсов региона занимал Магомед Евлоев, который в аналогичном месяце 2021 года распоряжением Главы республики назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера.