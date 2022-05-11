В Ингушетии назначен новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии

«Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Ахметхан Шадиев», — сказал собеседник.

Ранее, с мая 2020 года, должность министра природных ресурсов региона занимал Магомед Евлоев, который в аналогичном месяце 2021 года распоряжением Главы республики назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера.