Экология

В Ингушетии назначен новый руководитель министерства природных ресурсов и экологии

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Министром природных ресурсов и экологии Ингушетии назначен Ахметхан Шадиев, ранее занимавший должность замминистра в этом же ведомстве, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды республики.

«Указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на должность министра природных ресурсов и экологии назначен Ахметхан Шадиев», — сказал собеседник.

Ранее, с мая 2020 года, должность министра природных ресурсов региона занимал Магомед Евлоев, который в аналогичном месяце 2021 года распоряжением Главы республики назначен исполняющим обязанности первого вице-премьера.

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