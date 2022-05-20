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В Ингушетии назвали победителей фестиваля по 3D-моделированию

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В пятой школе города Малгобека подвели итоги фестиваля по 3D-моделированию, прототипированию и разработке приложений виртуальной и дополненной реальности «3D-Fest».
 

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, конкурс проводился по трем номинациям: 3D-моделирование (проекты), 3D-моделирование в режиме реального времени, VR/AR разработка приложений.

В номинации «3D-моделирование (проекты)» первое место занял учащийся школы № 2 города Малгобека Рамазан Шадиев, который представил жюри проект «Платформа Стюарта». Второе место занял ученик школы № 5 города Малгобека Ахмед Цуров с проектом «Памятники и стелы г. Малгобека». Третье место разделили учащаяся школы № 3 сельского поселения Троицкое Самира Мургустова с проектом «Мебель для куклы» и ученица школы № 1 с. п. Кантышево Аиша Бекова с проектом «Ингушская боевая башня».

В номинации «3D-моделирование в режиме реального времени» первое место заняли обучающийся технопарка «Кванториум» города Магаса Вахид Евлоев и ученик школы № 2 города Малгобека Рамазан Шадиев. Второе место — кванторианец Адам Богатырев, третье — ученик школы № 5 города Малгобека Султан Бузуртанов.

В номинации «VR/AR» победила Делла Бекботова с проектом «Виртуальный музей боевой славы». Она была единственным участником в данной номинации.

Отмечается, что в первой и третьей номинациях участники защищали готовые проекты, а вот участникам второй номинации предстояло в режиме реального времени создать 3D-модель объекта. При решении этой непростой задачи все конкурсанты в полной мере проявили навыки трехмерного моделирования, и многие достаточно успешно справились с заданием.

По словам организаторов, цель данного фестиваля — развитие компетенций учащихся в современных областях науки и техники, их творческой активности, командообразования.

Напомним, в конкурсе приняли участие 26 ребят в возрасте от 10 до 17 лет из 20 образовательных организаций республики.

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