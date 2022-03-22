В Ингушетии не испытывают проблем с подготовкой к весенней посевной кампании

По его словам, в регионе создан оперативный штаб. Сроки проведения весенне-полевых работ зависят от агрометеорологических особенностей региона. Так, сев ранних яровых культур приходится на 25 февраля — 10 марта и поздних яровых с 20 марта по 25 мая. Всего в посевной кампании задействовано 480 единиц тракторов и 600 единиц прицепного оборудования. Техника готова к работам на 100 %.

«Под озимый сев нами запланировано и посеяно 26,3 тыс. га. Из них большая площадь занята под озимую пшеницу — 15,2 тыс. га, и под ячмень — 8,5 тыс. га. Остальная площадь занята под рапс и озимые корма. На данное время состояние озимых хорошее, ведется подкормка минеральными удобрениями. Приобретено и внесено удобрений под урожай озимых на 2022 год — 70%», — отметил Гагиев.

Что касается яровых культур, министр сообщил, что под их сев по республике выделено 80% посевных площадей. Всего запланировано 41,1 тыс. га. В том числе: яровой ячмень — 4,5 тыс. га; кукуруза на зерно — 20,5 тыс. га; овес — 4,8 тыс. га; подсолнечника — 3,3 тыс. га; картофеля — 1,1 тыс. га; овощи открытого грунта 0,3 тыс. га; сахарной свеклы — 0,4 тыс. га и соя — 0,7 тыс.

«Обеспеченность семенами под яровой сев сегодня составляет 60%, удобрениями 40%. К началу весенней посевной кампании запланирована стопроцентная обеспеченность семенами и удобрениями, и средствами защиты растений», — цитирует руководителя Минсельхоза пресс-служба Главы и правительства республики.