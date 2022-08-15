В Ингушетии неизвестные обстреляли лошадей

«В полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что днём в северо-восточной части Малгобека, у подножия Терского хребта, неизвестные выстрелами из огнестрельного оружия убили принадлежащего ему жеребенка и ранили двух лошадей», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, сейчас по данному факту проводят проверку.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ, речь идет о жестоком обращении с животными.