МВД

В Ингушетии неизвестные обстреляли лошадей

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Ингушские полицейские ищут неустановленных лиц, обстрелявших пасущихся лошадей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.

«В полицию поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что днём в северо-восточной части Малгобека, у подножия Терского хребта, неизвестные выстрелами из огнестрельного оружия убили принадлежащего ему жеребенка и ранили двух лошадей», — сказал представитель ведомства.

Как отметил собеседник издания, сейчас по данному факту проводят проверку.

В действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления по ч. 1 ст. 245 УК РФ, речь идет о жестоком обращении с животными.

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