В Ингушетии несостоявшийся реставратор мебели отработает 1 год по решению суда

Судом установлено, что мужчина, в октябре 2020 года, изначально не желая оказывать какие-либо услуги, разместил на Интернет-сайте «Беркат.ру» объявление с заведомо ложными и не соответствующими действительности сведениями о том, что он занимается реставрацией и ремонтом мебели.

Получив в ноябре того же звонок на мобильный телефон от жительницы столицы республики о необходимости реставрации и ремонта принадлежащей ей мебели, он выехал по месту ее жительства и убедил последнюю передать ему мебель стоимостью 53,5 тыс. рублей и денежные средства в размере 27,5 тыс. рублей. Таким образом причинив женщине материальный ущерб на общую сумму 81 тыс. рублей.

Также в январе 2021 года «реставратор» ввел в заблуждение еще одну жительницу Магаса пообещав ей изготовить эркерный диван и убедив последнюю перевести на указанный им банковский счет 20 тыс. рублей.

Не получив в течении длительного времени обещанных услуг и заказов, женщины поняли, что их обманули и обратилась в правоохранительные органы за защитой своих прав.

Приговором Магасского районного суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях и ему назначено наказание в виде 1 года принудительных работ.