Зарплата

В Ингушетии низкая средняя зарплата и меньше тратят на продукты

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Лидером по показателю самой высокой средней зарплаты среди российских регионов в феврале текущего года оказалась Чукотка — 120,7 тыс. рублей, говорится в исследовании фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов Российской Федерации», сообщает газета «Известия».

Также в тройке регионов с максимальными показателями средней зарплаты Ямало-Ненецкий автономный округ — 116 тыс. рублей и Сахалинская область — 104,9 тыс. руб.

Меньше всего получают в Чечне — 30,1 тыс. рублей, Дагестане и Ингушетии — 31,1 тыс. рублей.

Согласно представленным данным, самая дорогая потребительская корзина зафиксирована на Чукотке — 30 тыс. рублей. На втором месте Камчатка — 28 тысяч, а за ней Москва — 26,7 тыс. рублей.

Меньше всего на продукты тратят в Ингушетии — 15,7 тыс. рублей, Белгородской и Липецкой областях — 16,4 тыс. рублей.

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