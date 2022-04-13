Хищение

В Ингушетии нотариуса уличили в подделке договоров для хищений с чужих счетов

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В Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении нотариуса по подозрению в заключении фиктивных договоров в целях последующего хищения денежных средств с чужих банковских счетов, сообщил газете «Ингушетия» источник в силовом ведомстве.

«В Ингушетии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 202 УК России (злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами) в отношении нотариуса Карабулакского нотариального округа республики, причастного к заключению фиктивных договоров в целях последующего хищения денежных средств с банковских счетов юридических и физических лиц в других регионах РФ», — сказал собеседник.

Подозреваемому грозит лишение права заниматься нотариальной деятельностью и лишение свободы сроком на 3 года.

Преступление выявлено МВД по республике совместно с ФСБ России.

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