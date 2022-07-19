В Ингушетии обеспечивают надежность электроснабжения более 11 тыс. жителей отдаленных сел

Воздушная линия обеспечивает электроэнергией четыре предгорных села Ингушетии — Галашки, Мужичи, Алкун и Даттых. Устойчивая работа ЛЭП означает надежное и качественное электроснабжение для 11,2 тысячи жителей отдаленных населенных пунктов и более 20 расположенных здесь социально значимых объектов, сообщает пресс-служба компании.

Общая протяженность энергообъекта — свыше 20 километров. Под особым контролем энергетиков находятся 4,5 километра, проходящие по лесному массиву.

«Надежность электроснабжения потребителей зависит в первую очередь от качества обслуживания сетевого хозяйства. Одной из актуальных проблем, которую ежегодно приходится решать специалистам при эксплуатации линий электропередачи в удаленных районах, является своевременная и качественная расчистка охранных зон от поднимающихся молодых деревьев и кустарника. В случае с «Котиева — Первомайской» — это два труднодоступных участка общей протяжённостью в 4,5 километра. Постоянный контроль за этой территорией позволяет нам обеспечить устойчивое электроснабжение предгорных сел»«, — рассказал исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ислам Гандалоев.

Поросль затрудняет доступ к линиям электропередачи, препятствуя их обслуживанию. Также создаётся вероятность пожара, которая может стать причиной технологических нарушений. Особенно высок риск падения деревьев на ЛЭП при сильном ветре. Кроме того, разросшиеся кроны, касаясь голых проводов, особенно после дождя или снега, могут стать проводниками электрического тока.

Весь объем работ 6 специалистов службы технической эксплуатации и организации ремонтов выполняют хозяйственным способом. Энергетики проводят обрезку деревьев с применением бензопил и специальной техники в строгом соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и мерами противопожарной безопасности.

Рабочая бригада уже выполнила работы на участке в 1,5 километра. Полностью завершить мероприятия специалисты планируют до конца июля.

Напомним, для повышения надежности электроснабжения отдаленных сельских поселений Галашки, Мужичи, Алкун и Даттых энергокомпания в апреле провела необходимые ремонтные работы на подстанции 35 кВ «Первомайская».