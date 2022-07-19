В Ингушетии обнаружено место крушения советского самолета времен ВОВ

Как рассказал газете «Ингушетия» председатель отряда Беслан Дзейтов, информацию предоставил владелец крестьянско-фермерского хозяйства, расположенного возле сельского поселения Вежарий Малгобекского района. В ходе проведения скотопрогона через лесной массив по участку западнее старого города Малгобек он обратил внимание на алюминиевые рваные куски, прошитые заклепками, и предположил, что, возможно, это фрагменты от обшивки самолета.

Группа поисковиков прочесала в лесном массиве 10 тыс. квадратных метров и обнаружила фрагменты алюминиевой обшивки, куски металлических листов от бронекапсулы и еще одно металлическое изделие, весом более десяти килограммов.

«Не имея опыта работы по авиапоиску, нельзя утверждать, что это деталь от самолета, однако другие алюминиевые фрагменты дают основания полагать, что это место гибели советских пилотов самолета в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942-1943 гг.», — рассказал Дзейтов.

На основании полученных подтверждений, поисковый отряд «Малгобек» планирует в рамках межрегионального поискового проекта «Горячее небо Кавказа» организовать поисковую экспедицию, и в случае установления сведений о пилотах установить здесь памятный знак и создать экскурсионный патриотический маршрут.

Дзейтов выразил надежду, что поисковики из организации «Кубанский плацдарм», имеющие опыт в авиапоиске, помогут им установить судьбу пилотов и поднять самолет. Осенний полевой выход планируется организовать в конце сентября — начале октября 2022 года.

«Будем надеяться, что ко Дню освобождения Кавказа, 9 октября, мы сможем вернуть из списка пропавших без вести имена защитников Отечества», — отметил Дзейтов.