В Ингушетии обсудили организационные вопросы, связанные с предстоящей осенней призывной кампанией

С 1 октября в большинстве регионов России начнётся осенний призыв на срочную службу, за исключением Крайнего Севера и приравнённых к нему территориях, где призыв начнётся на месяц позже — с 1 ноября. К призывной кампании в этом году повышенный интерес, особенно на фоне новостей о частичной мобилизации.

Указ об осеннем призыве ещё не подписан, но, как отмечают в оборонном ведомстве, порядок проведения будет традиционным: призывные комиссии разошлют повестки, парней призывного возраста (от 18 до 27лет) направят на медицинское обследование, признанных годными к строевой. Затем их внесут в списки согласно наряду и распределят по родам войск и частям.

Военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев выразил надежду, что сотрудники военно-учётных столов на местах отнесутся к предстоящей работе «правильно и профессионально», что они справятся с поставленными задачами и наряд будет выполнен.