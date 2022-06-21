В Ингушетии обсудили поддержку детей с тяжелыми хроническими заболеваниями

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В конференц-зале Минздрава Ингушетии состоялась встреча с руководителями общественных организаций и представителями пациентов Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве региона, в рамках мероприятия стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, а именно пути развития медико-генетической службы в Ингушетии и специфику взаимодействия с пациентами и фондом.

Министр здравоохранения республики Магомедбашир Балаев подчеркнул готовность своего ведомства к сотрудничеству с фондом в благом деле оказан

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