Образование

В Ингушетии обсудили вопросы развития среднего профессионального образования

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Комитет Народного собрания Ингушетии по образованию, культуре и информационной политике провел круглый стол, посвященный качеству образования в средних профессиональных образовательных организациях региона и перспективам трудоустройства их выпускников.

Модератором мероприятия выступила вице-спикер парламента республики Аза Хашиева. В работе заседания приняли участие замминистра экономического развития Аслан Нальгиев, депутаты, начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Марьям Арчакова, представители республиканских ссузов и производственных предприятий.

По информации пресс-службы регионального парламента, среднее профессиональное образование в республике становится всё более востребованным. В последние годы больше половины ребят после девятого класса стали выбирать колледжи. В Ингушетии функционирует 25 колледжей. Существуют программы профессиональной подготовки и переподготовки, программы повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Участники круглого стола сделали акцент на том, что было бы полезно вернуться к прежней системе содействия занятости выпускников ссузов, включая обучение и прохождение практики с гарантией их последующего трудоустройства. В этом контексте Марьям Арчакова сообщила, что разработан план долгосрочного трудоустройства, в частности, рассматривается вопрос создания совета при Главе РИ по трудоустройству выпускников СПО.
В процессе совещания были обозначены приоритетные задачи на перспективу: расширение целевого обучения с учетом потребностей регионального рынка труда, вовлечение в образовательный процесс узких специалистов предприятий и усиление взаимодействия работодателей и образовательных организаций в вопросах трудоустройства выпускников.

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