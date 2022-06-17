В Ингушетии обсудили вопросы развития среднего профессионального образования

Модератором мероприятия выступила вице-спикер парламента республики Аза Хашиева. В работе заседания приняли участие замминистра экономического развития Аслан Нальгиев, депутаты, начальник отдела профессионального образования Минобрнауки Марьям Арчакова, представители республиканских ссузов и производственных предприятий.

По информации пресс-службы регионального парламента, среднее профессиональное образование в республике становится всё более востребованным. В последние годы больше половины ребят после девятого класса стали выбирать колледжи. В Ингушетии функционирует 25 колледжей. Существуют программы профессиональной подготовки и переподготовки, программы повышения квалификации по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Участники круглого стола сделали акцент на том, что было бы полезно вернуться к прежней системе содействия занятости выпускников ссузов, включая обучение и прохождение практики с гарантией их последующего трудоустройства. В этом контексте Марьям Арчакова сообщила, что разработан план долгосрочного трудоустройства, в частности, рассматривается вопрос создания совета при Главе РИ по трудоустройству выпускников СПО.

В процессе совещания были обозначены приоритетные задачи на перспективу: расширение целевого обучения с учетом потребностей регионального рынка труда, вовлечение в образовательный процесс узких специалистов предприятий и усиление взаимодействия работодателей и образовательных организаций в вопросах трудоустройства выпускников.