В Ингушетии обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов

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В Ингушетии обсудили вопросы, связанные с реализацией инвестпроектов в текущих экономических реалиях.

Участники совещания, в числе которых председатель правительства республики Владимир Сластенин, его первый заместитель Олег Фурсов, генеральный директор «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев, его первый заместитель Андрей Цемахович, рассмотрели более десятка привлекательных для региона проектов, пять из которых включены в модель социально-экономического развития Ингушетии до 2030 года.

«Прямой диалог профильных руководителей и представителей бизнеса сейчас важен как никогда. Инициаторы прорывных проектов как в Ингушетии, так и в других регионах России оказались в непростой ситуации. Особенно это касается тех проектов, которые находятся уже в завершающей стадии реализации. Удорожание оборудования и материалов, перебои в поставках — такие вопросы должны решаться оперативно, для этого мы и встречаемся», — цитирует Андрея Цемаховича «Кавказ. РФ».

Напомним, ранее в компании появился оперативный штаб по поддержке инициаторов инвестпроектов и действующих предприятий СКФО. Инвестиционный блок «Кавказ. РФ» планирует дофинансировать проекты в завершающей стадии реализации, если отрасль пострадала от введения внешних санкций.

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