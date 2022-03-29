В Ингушетии объявили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Живая классика»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, финалистами стали: Микаил Гайтукиев — ученик 8-го класса гимназии № 1 города Назрани, который продекламировал отрывок из произведения Надежды Тэффи «Донжуан»; Мухамед Оздоев — ученик 5-го класса школы № 3 города Назрани с произведением Марины Дружининой «Непослушные цыплята»; Лейла Чербижева — ученица 6-го класса школы № 1 города Сунжи, которая выбрала повесть Гоголя Н. В. «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».

Кроме того, в номинации «Перспектива» лауреатами стали ученик 5-го класса Абабукар Костоев и ученица 10-го класса Замира Мухиева; в номинации «Профессиональный подход» выиграла ученица 8-го класса школы № 10 города Назрани Фарида Богатырева; в номинации «Драматизм» — ученица 6-го класса Сара Мурзабекова; в номинации «Обаяние» — ученица 6-го класса школы сельского поселения Ольгети Джанета Чахкиева.

Отмечается, что в мае текущего года победители конкурса отправятся в международный центр «Артек», где с ними будут заниматься лучшие педагоги театральных вузов, журналисты и актёры. Кроме того, ребята продолжат бороться за звание лучшего чтеца страны в финале конкурса.

В ходе регионального этапа выступления ребят оценивало экспертное жюри, в составе которого были главный режиссер и художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра Ахмед Льянов и Зара Базоркина, актер Ингушского государственного драматического театра имени И. Базоркина Ваха Хадзиев, народная артистка Республики Ингушетия, мастер сцены Тамара Марзаганова, специалист отдела общего среднего образования Министерства образования Ингушетии, региональный куратор конкурса «Живая классика» Мадина Ханиева. Председатель жюри — и. о. начальника отдела общего среднего образования Министерства образования Ингушетии Люба Темирбиева.