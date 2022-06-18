В Ингушетии очистили русло реки Ачалучка в рамках всероссийской акции «Вода России»

«В общей сложности в санитарной очистке берегов водного объекта приняли участие около 300 человек. Жители Малгобекского района не первый год принимают участие в акции «Вода России», говорится в сообщении.

Акция проводилась с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России», и объединяла более 5 миллионов человек по всей стране. С 2019 года она (акция) проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».