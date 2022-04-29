ДТП

В Ингушетии один человек попал в реанимацию после ДТП

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Один пострадавший в тяжелом состоянии попутным транспортом доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы в городе Назрани после аварии.

Сообщение о ДТП в сельском поселении Плиево Назрановского района поступило в ГУ МЧС по республике в 15:35 мск 29 апреля. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ- 2107 не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дерево.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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