В Ингушетии один человек попал в реанимацию после ДТП

Сообщение о ДТП в сельском поселении Плиево Назрановского района поступило в ГУ МЧС по республике в 15:35 мск 29 апреля. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель автомобиля ВАЗ- 2107 не справился с рулевым управлением и совершил наезд на дерево.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.