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В Ингушетии одной школой стало больше

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В Сунженском районе завершены работы по строительству общеобразовательного учреждения с лабораторией и библиотекой, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«В сельском поселении Троицкое по заказу Минстроя Ингушетии построена новая школа на 720 мест. Объект возведен в рамках нацпроекта «Образование», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметили в ведомстве, строительство учреждения началось в августе 2020 года.

По мнению собеседника нашего издания, открытие социально значимого объекта позволит снизить нагрузку на другие общеобразовательные учреждения в селе. Кроме того, принятые меры поспособствует недопущению перехода учреждений образования на трехсменный режим обучения.

Внутри образовательного учреждения созданы все необходимые условия для полноценного учебного и воспитательного процессов. В здании светлые кабинеты, оснащённые лаборатории, читальные зал и библиотека, спортивный зал, столовая и пищеблок, кабинет стоматолога, актовый зал и многое другое.

В школе установлено современное оборудование и мебель.

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