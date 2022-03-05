В Ингушетии оказались самые низкие доходы в стране за 2021 год

В целом по России средние доходы населения на конец 2021 года достигли 39 854 рублей. Самые высокие доходы по стране в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах (97 895 и 96 064 рубля соответственно).

Среди регионов ПФО в минувшем году самые высокие доходы зафиксированы в Татарстане — 39 689 рублей. На втором месте рейтинга находится Нижегородская область с показателем в 37 575 рублей, на третьем — Пермский край (32 527 рублей). Башкирия расположилась на четвертой позиции списка. Последнее место принадлежит Мордовии (22 816 рублей).