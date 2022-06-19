В Ингушетии около 200 медработникам вручили награды в честь профессионального праздника

Премьер-министр региона Владимир Сластенин по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова передал слова благодарности медицинским работникам за их труд, особенно, в период пандемии Covid-19.

Он заверил, что развитию системы здравоохранения властями и впредь будет уделяться самое пристальное внимание.

Отличившиеся медработники были награждены почетными грамотами Главы, парламента и правительства республики, медалями 30-летия образования Ингушетии.

«Каждый труженик медицины Ингушетии вносит свой вклад в бесценное дело — сохранение здоровья людей. Нет на земле другой подобной профессии, которая так сильно связана с основами нашей жизни», — отметили в правительстве региона, пожелав крепкого здоровья, счастья, добрых достижений и успехов всем, кто словом и делом лечит людей.

Напомним, ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Он был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях».