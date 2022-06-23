В Ингушетии около 500 выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки

В регионе в резервные сроки основного этапа ЕГЭ-2022 на сдачу экзамена по русскому языку заявлено 478 выпускников. Из них 38 участников с ограниченными возможностями здоровья, 136 выпускников прошлых лет, 13 выпускников средних профессиональных учреждений и 264 выпускника текущего года. Экзамены проходят в трех пунктах проведения ЕГЭ, организованных в школах №№ 6, 11 и 15 города Назрани.

«Русский язык — это один из обязательных предметов, который необходимо сдать одиннадцатиклассникам для получения аттестата о среднем общем образовании. В эти дни сдавать ЕГЭ будут те участники, которые пропустили или не завершили сдачу экзамена в основной срок по болезни или иной уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения ЕГЭ по разным предметам», — пояснила руководитель пункта проведения экзаменов № 406 Фатима Дзейтова.

Отмечается, что всего участникам ЕГЭ предстоит решить 27 заданий — первая часть включает в себя 26 заданий с кратким ответом, во второй части от участников требуется написать сочинение. На выполнение экзамена отводится три с половиной часа (210 минут). Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2022 пройдут с 23 июня по 2 июля 2022 года.

Напомним, в Министерстве образования и науки Ингушетии работает телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ — 8 (8732) 22-25-73.