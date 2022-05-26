В Ингушетии около 80% региональных автодорог соответствуют нормативным требованиям

Успешная работа республики в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» не раз отмечалась вице-премьером России Маратом Хуснуллиным, сообщил глава правительства региона Владимир Сластенин, выступая с ежегодным отчетом на заседании республиканского парламента.

По словам премьера, в 2021 году за счет средств дорожного фонда республики и субсидий из федерального бюджета досрочно и стопроцентно реализован указанный нацпроект с приведением в нормативное состояние 9 участков дорог общей протяженностью 53 км. За счет дополнительно выделенных средств в рамках данного нацпроекта по поручению Главы республики проведены реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к Администрации сеслького поселения Даттых от автодороги «Трасса «Кавказ-Нестеровская-Алкун-Таргим-Чми» и капитальный ремонт дороги «Зязиков-юрт-Горагорск».

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» приведено в нормативное состояние 2 объекта общей протяженностью 3,7 км, а по госпрограмме «Развитие транспортной системы» автодорога протяженностью 7 км.

Как отметил Владимир Сластенин, в задачах на 2022 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» реализация 13 проектов автомобильных дорог и мостовых сооружений с финансовым обеспечением в размере свыше 400 млн руб. и общей протяженностью около 20 км.