В Ингушетии определили нового обладателя Кубка КВН

«Почти два года в регионе не проводились такие масштабные культурно-массовые мероприятия из-за ковидных ограничений», — сообщил газете «Ингушетия» председатель студенческого совета ИнгГУ Адам Дугиев.

По итогам искромётных выступлений первой стала команда физико-математического факультета. Лучшим кавээнщиком назван Мовсар Боков. Второе место досталось агроинженерам, а третьими стали студенты филфака.