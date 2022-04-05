В Ингушетии определили нового обладателя Кубка КВН

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В Ингушетии определили нового обладателя Кубка ректора Ингушского государственного университета, за почётный трофей боролись команды КВН восьми факультетов вуза.

«Почти два года в регионе не проводились такие масштабные культурно-массовые мероприятия из-за ковидных ограничений», — сообщил газете «Ингушетия» председатель студенческого совета ИнгГУ Адам Дугиев.

По итогам искромётных выступлений первой стала команда физико-математического факультета. Лучшим кавээнщиком назван Мовсар Боков. Второе место досталось агроинженерам, а третьими стали студенты филфака.

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