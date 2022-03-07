В Ингушетии определили победителей и призеров турнира по художественной гимнастике

По информации собеседника издания, на протяжении нескольких дней за награды соревнований сражались юные гимнастки из пяти регионов СКФО: Ингушетии, Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Победительницей среди юных гимнасток 2017 — 2018 года рождения стала Ульяна Фролова (Ингушетия). Айза Ильясова (Ингушетия) и Ева Измайлова (Ингушетия) удостоились второго и третьего мест соответственно.

В программе III юношеского разряда (2016 г. р.), в категории В, победу одержала Айша Цицкиева (Ингушетия), 2-е место у Малики Имашовой (Дагестан), 3-е — у Салимы Болотовой (Терек). Лучшей в категории А стала Алима Муталиева (Ингушетия), серебряным и бронзовым призерами — Айза Ильясова (Ингушетия) и Калимат Галбацова (Дагестан).

Победу в программе II юношеского разряда (2015 г. р.) праздновала Хадижа Жамолатова (Дагестан), серебряным призером стала Айсана Хаткутова (КБР, Терек), «бронза» досталась Амине Тумгоевой (Ингушетия).

Программу I юношеского разряда (2014 г. р.) лучше всех выполнила Ландина Цыцкиева (Дагестан), 2-е место заняла Диана Ларина (Ингушетия), 3-е место у Александры Шергиной (Ингушетия).

Программу 3-го спортивного разряда блестяще выполнила Камила Ибрагимова (Дагестан). В шаге от нее остановились Майа Агамагомедова (Дагестан) и Алия Тимурзиева (Ингушетия), занявшие 2-е и 3-е места.

Лучшей в программе 2-го спортивного разряда (2012 г. р.) оказалась Амина Магадова (Дагестан), второй стала Сафия Измайлова (Ингушетия), бронзовая награда досталась Асие Тумгоевой (Ингушетия).

Программу I спортивного разряда (2011 г. р.) наилучшим образом продемонстрировала Мадина Евлоева (Ингушетия), 2-е место у Даяны Хадаевой (Чечня), третьей стала Лидия Тумгоева (Ингушетия).

Программу I спортивного разряда (2010 г. р.) на отлично представила Эмилия Маслова (Чечня), 2-е место у Сафии Хамхоевой (Ингушетия), 3-е — у Анны Астаевой (Дагестан).

Серебряным призером по результатам выполнения программы КМС (2009 г. р.) стала Алима Хамхоева (Ингушетия).

Отметим, что ингушских спортсменок подготовила Татьяна Прокопьева.

Открытый турнир «Дружбы народов» Республики Ингушетия по художественной гимнастике проходил с 4 по 6 марта.