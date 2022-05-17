Олимпиада

В Ингушетии определили победителей олимпиады по истории Отечества и пограничных органов

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Пограничным управлением ФСБ России по Ингушетии проведена олимпиада по истории Отечества и пограничных органов среди учащихся старших классов школы № 1 г. Магаса.

В мероприятии приняли участие 34 школьника, 5 из которых являются членами отряда «Юные друзья пограничников», действующего под эгидой Пограничного управления.

Как сообщили газете «Ингушетия» стражи рубежей Родины, целями олимпиады являлись повышение у молодого поколения интереса к истории Отечества, приобщение к знакомству с историей пограничных органов, их многолетним опытом по защите границ страны, традициями, подвигами героев-пограничников и создание условий для формирования патриотического сознания молодежи.

По словам организаторов, все без исключения участники показали отличные знания и волю к победе. Первое место в олимпиаде занял Магомед Толдиев, второе место досталось Лейле Гадаборшевой, а третьим стал Григорий Петренко.

Победители были награждены дипломами и ценными подарками.

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